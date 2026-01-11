В Уфу вернутся морозы

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе к концу первой рабочей недели года похолодает, но зато выглянет солнце. В следующие выходные ожидается до -19° днем.

Понедельник, 12 января: до -6°, облачно, небольшой снег, в ночь на вторник – -9°, снег.

Вторник, 13 января: до -3°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на среду – -11°, небольшой кратковременный снег.

Среда, 14 января: до -8°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -15°, без осадков.

Четверг, 15 января: до -11°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -19°, без осадков.

Пятница, 16 января: до -15°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – -26°, без осадков.