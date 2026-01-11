Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На улицы Уфы выйдут новые троллейбусы

Администрация Уфы продолжает обновлять парк городского электротранспорта. В скором времени на маршруты выйдет новая партия современных троллейбусов.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Об этом в соцсетях сообщил мэр города Ратмир Мавлиев. С завода вышла партия из пяти троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Это результат российско-белорусской кооперации. МАЗ стал стратегическим партнером Уфимского трамвайно-троллейбусного завода в 2019 году.

«И эта интеграция только усиливается, позволяя создавать качественную технику. Всего за последние пять лет закупили порядка 50 таких троллейбусов. Не будем останавливаться, задача – обновить весь подвижной состав. Все это для того, чтобы поездки для пассажиров становились максимально комфортными, быстрыми и безопасными», – рассказал Мавлиев.

