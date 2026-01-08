Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пора прощаться: где в Уфе обменять новогоднюю елку на мандарины

По правилам выбрасывание елок в обычные контейнеры для ТКО запрещено. Но выход есть: если новогодняя красавица уже свое отслужила, вы можете принять участие в экологической акции «Елки в щепки».

В выходные дни 10, 11, 17 и 18 января в рамках экологической акции «Елки в щепки» в Уфе будут работать 11 пунктов приема новогодних деревьев.

Демский район: Магистральная, 2А, Столярова, 2 (микрорайон «Яркий»);

Калининский район: Мушникова, 11, Гвардейская, 58/1;

Кировский район: Кузнецовский затон, сквер «Времена года»;

Октябрьский район: Гагарина, 10/2, а также возле лайфстайл-центра «Башкирия»;

Орджоникидзевский район: на Колхозном рынке возле домов №50-61 по Кольцевой;

Советский район: Губайдуллина, 6 – перед ТК «Аркада»;

Ленинский район: сквер «Цветок курая» (пересечение улиц Рижской и Малой Лесозаводской), микрорайон «Сосны» (между домами по Тальковой, 33 и Бану Валеевой, 5).

Перед сдачей дерево просят очистить от крестовин, упаковки и украшений.

10 января с 12:00 до 16:00 на всех площадках за сданное на переработку новогоднее дерево можно будет получить мандарин.

