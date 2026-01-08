Пора прощаться: где в Уфе обменять новогоднюю елку на мандарины

В выходные дни 10, 11, 17 и 18 января в рамках экологической акции «Елки в щепки» в Уфе будут работать 11 пунктов приема новогодних деревьев.

– Демский район: Магистральная, 2А, Столярова, 2 (микрорайон «Яркий»);

– Калининский район: Мушникова, 11, Гвардейская, 58/1;

– Кировский район: Кузнецовский затон, сквер «Времена года»;

– Октябрьский район: Гагарина, 10/2, а также возле лайфстайл-центра «Башкирия»;

– Орджоникидзевский район: на Колхозном рынке возле домов №50-61 по Кольцевой;

– Советский район: Губайдуллина, 6 – перед ТК «Аркада»;

– Ленинский район: сквер «Цветок курая» (пересечение улиц Рижской и Малой Лесозаводской), микрорайон «Сосны» (между домами по Тальковой, 33 и Бану Валеевой, 5).

Перед сдачей дерево просят очистить от крестовин, упаковки и украшений.

10 января с 12:00 до 16:00 на всех площадках за сданное на переработку новогоднее дерево можно будет получить мандарин.