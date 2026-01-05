В Уфе потеплеет до -1° днем

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе снега будет мало, солнца – тоже. К середине наметится краткосрочное потепление.

Вторник, 6 января: до -5°, переменная облачность, без осадков, в ночь на среду – -11°, без осадков.

Среда, 7 января: до -7°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на четверг – -8°, снег.

Четверг, 8 января: до -1°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -6°, без осадков.

Пятница, 9 января: до -4°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -6°, без осадков.

Суббота, 10 января: до -3°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -9°, снег.

Воскресенье, 11 января: до -7°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег.