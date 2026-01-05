В Уфе потеплеет до -1° днем

Этот год начался со снежной, но в целом вполне комфортной погоды. Рассказываем о том, каких сюрпризов ждать от нее уфимцам до начала рабочей недели.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе снега будет мало, солнца – тоже. К середине наметится краткосрочное потепление.
Вторник, 6 января: до -5°, переменная облачность, без осадков, в ночь на среду – -11°, без осадков.
Среда, 7 января: до -7°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на четверг – -8°, снег.
Четверг, 8 января: до -1°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -6°, без осадков.
Пятница, 9 января: до -4°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -6°, без осадков.
Суббота, 10 января: до -3°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -9°, снег.
Воскресенье, 11 января: до -7°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег.
Комментарии (0)