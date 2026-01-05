Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Радий Хабиров подвел итоги 2025 года в Башкортостане

Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях опубликовал пост, посвященный достижениям региона в прошлом году.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Среди основных достижений, приведенных Радием Хабировым:

– 324,2 км дорог приведено в нормативное состояние;

– реконструировали 2 и отремонтировали 6 мостов;

– благоустроили 170 общественных пространств;

– ввели новые сети водоснабжения в Кумертау;

– установили 134 модульных ФАПа;

– построили 6 поликлиник;

– капитально отремонтировали 9 объектов здравоохранения;

– поставили 8129 единиц медтехники и оборудования;

– закупили 99 машин для больниц;

– отремонтировали 35 зданий школ, 2 детсада, 2 колледжа, 3 объекта культуры, оснастили 711 учебных учреждений и 5 учреждений культуры;

– открыли Геномный центр;

– создали 11 женских консультаций;

– оснастили 3 перинатальных центра.

«Первый понедельник нового года – самое время, чтобы начать подводить итоги и строить планы на будущее.

Всего мы вели работу по 12 новым нацпроектам. По каждому из них привлекли в республику серьезные федеральные средства. Благодарю президента и правительство страны за поддержку, которая позволяет нам развивать экономику, строить, обновлять, приводить в порядок ключевые объекты по всей республике – несмотря на сложные времена. Эту работу мы обязательно продолжим и в наступившем году», – написал глава региона.

