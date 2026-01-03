Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Жители Башкортостана в 2026 году будут отдыхать 121 день

Госдума РФ утвердила производственный календарь на 2026 год. В нем расписаны все внеплановые праздничные выходные дни.

Новогодние каникулы завершатся 11 января. Далее будут праздничные выходные:

21-23 февраля – День защитника Отечества;

7-9 марта – Международный женский день;

20 марта – Ураза-байрам;

1-3 мая – Праздник Весны и Труда;

9-11 мая – День Победы;

27 мая – Курбан-байрам;

12-14 июня – День России;

10-12 октября – День Республики;

4 ноября – День народного единства.

31 декабря 2026 года (четверг) жители региона тоже не будут работать, так как выходной перенесут с воскресенья, четвертого января, на этот день.

Таким образом, внеплановые выходные будут в каждом месяце, кроме апреля, июля, августа и сентября.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: