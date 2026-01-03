Жители Башкортостана в 2026 году будут отдыхать 121 день

Госдума РФ утвердила производственный календарь на 2026 год. В нем расписаны все внеплановые праздничные выходные дни.
Новогодние каникулы завершатся 11 января. Далее будут праздничные выходные:
21-23 февраля – День защитника Отечества;
7-9 марта – Международный женский день;
20 марта – Ураза-байрам;
1-3 мая – Праздник Весны и Труда;
9-11 мая – День Победы;
27 мая – Курбан-байрам;
12-14 июня – День России;
10-12 октября – День Республики;
4 ноября – День народного единства.
31 декабря 2026 года (четверг) жители региона тоже не будут работать, так как выходной перенесут с воскресенья, четвертого января, на этот день.
Таким образом, внеплановые выходные будут в каждом месяце, кроме апреля, июля, августа и сентября.
