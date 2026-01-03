Жители Башкортостана в 2026 году будут отдыхать 121 день

Новогодние каникулы завершатся 11 января. Далее будут праздничные выходные:

21-23 февраля – День защитника Отечества;

7-9 марта – Международный женский день;

20 марта – Ураза-байрам;

1-3 мая – Праздник Весны и Труда;

9-11 мая – День Победы;

27 мая – Курбан-байрам;

12-14 июня – День России;

10-12 октября – День Республики;

4 ноября – День народного единства.

31 декабря 2026 года (четверг) жители региона тоже не будут работать, так как выходной перенесут с воскресенья, четвертого января, на этот день.

Таким образом, внеплановые выходные будут в каждом месяце, кроме апреля, июля, августа и сентября.