Башкортостан опустился на 8 строчку рейтинга регионов самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам ноября 2025 года, выделяя лидеров среди регионов страны.
Агентство отмечает, что за год бензин в регионах подорожал на 12,8%, за ноябрь – подешевел на 0,8%.
В лидере антирейтинга Сахалинской области бензин стоил в среднем 81,58 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Курганской области – 59,83 рубля.
В прошлом году Башкортостан стабильно понемногу опускался в рейтинге регионов с самым дешевым бензином, и в итоге республика выбыла из него.
По итогам сентября 2025 года, однако, случился камбэк: Башкортостан со средней стоимостью бензина 60,5 рубля за литр вернулся на девятую строчку.
В октябре Башкортостан еще улучшил свои позиции и при средней стоимости 61,41 рубля замыкал топ-3, но в ноябре бензин подорожал до 61,96 в среднем, и рейтинг обвалился до восьмой строчки.
