Башкортостан опустился на 8 строчку рейтинга регионов самым дешевым бензином

Агентство отмечает, что за год бензин в регионах подорожал на 12,8%, за ноябрь – подешевел на 0,8%.

В лидере антирейтинга Сахалинской области бензин стоил в среднем 81,58 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Курганской области – 59,83 рубля.

В прошлом году Башкортостан стабильно понемногу опускался в рейтинге регионов с самым дешевым бензином, и в итоге республика выбыла из него.

По итогам сентября 2025 года, однако, случился камбэк: Башкортостан со средней стоимостью бензина 60,5 рубля за литр вернулся на девятую строчку.

В октябре Башкортостан еще улучшил свои позиции и при средней стоимости 61,41 рубля замыкал топ-3, но в ноябре бензин подорожал до 61,96 в среднем, и рейтинг обвалился до восьмой строчки.