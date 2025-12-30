В Башкортостане резко выросло производство пищевых продуктов

Согласно отчету главы Кабмина, валовая продукция сельского хозяйства превысит по итогам этого года 301 млрд рублей, индекс – 105%.

Собрано более 3,8 млн тонн зерна (+16% к прошлому году), масличных культур – один млн тонн (плюс 360 тыс. тонн).

Произведено 875,5 млн штук яиц более чем вдвое больше, чем в прошлом году, прирост в производстве молока – +1,2% (+8,9 тыс. тонн).

Индекс пищевых продуктов – 124%, напитков – 107%. Экспорт продукции АПК на 14 декабря составил $309 млн, это выше прошлого года.

Инвестиции за девять месяцев выросли до 8,6 млрд рублей (индекс 109,7%). Сейчас в работе 71 приоритетный проект на 109 млрд рублей и 6,7 тыс. новых рабочих мест. Закуплено около двух тыс. единиц на 11 млрд рублей.

«Это хорошие результаты, мы по-прежнему сильный аграрный регион. Сейчас важно спокойно и без сбоев войти в весенние полевые работы 2026 года: семена, удобрения и ГСМ должны быть в нужном объеме и вовремя – чтобы на полях все работало как часы», – закончил Андрей Назаров.