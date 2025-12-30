Как долго можно хранить салаты? Рассказали в Роспотребнадзоре Башкортостана

Завтра Новый год – день, когда все будут накрывать на стол, чтобы потом еще несколько дней доедать приготовленное.
Роспотребнадзор Башкортостана выпустил памятку по срокам хранения готовых блюд:
– салаты с заправкой и блюда из рубленого мяса храните не более 12 часов;
– жареное мясо – до 36 часов, птицу – до 48 часов.
– рыбные котлеты и супы – до 24 часов, а вареных раков и креветок – всего 12 часов;
– торты с заварным кремом хранятся 18 часов, со сливочным – до 72 часов;
– суши и роллы в идеале нужно употреблять сразу, в холодильнике хранить можно не более 12-24 часов. Риски отравления увеличиваются с каждой минутой хранения;
– никогда не храните вместе сырые продукты и готовые блюда;
– скоропортящиеся продукты храните на верхней полке холодильника, овощи и фрукты – в специальных нижних ящиках.
Комментарии (0)