Как долго можно хранить салаты? Рассказали в Роспотребнадзоре Башкортостана

Роспотребнадзор Башкортостана выпустил памятку по срокам хранения готовых блюд:

– салаты с заправкой и блюда из рубленого мяса храните не более 12 часов;

– жареное мясо – до 36 часов, птицу – до 48 часов.

– рыбные котлеты и супы – до 24 часов, а вареных раков и креветок – всего 12 часов;

– торты с заварным кремом хранятся 18 часов, со сливочным – до 72 часов;

– суши и роллы в идеале нужно употреблять сразу, в холодильнике хранить можно не более 12-24 часов. Риски отравления увеличиваются с каждой минутой хранения;

– никогда не храните вместе сырые продукты и готовые блюда;

– скоропортящиеся продукты храните на верхней полке холодильника, овощи и фрукты – в специальных нижних ящиках.