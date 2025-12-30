В Башкортостане растет заболеваемость гонконгским гриппом

«В республике, как в целом и по стране, продолжается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом. Большинство случаев заболевания гриппом – легкие и средней тяжести», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В циркуляции преобладают вирусы гриппа (порядка 65%). Среди вирусов гриппа доминирует (порядка 88%) А(H3N2) – так называемый гонконгский грипп.

Этот штамм гриппа впервые зафиксировали в 1968 году в Гонконге, он быстро распространился по всему миру, вызвав пандемию, которая унесла около миллиона жизней. Примечателен быстрым ухудшением состояния, резким повышением температуры до 39°-40°, ломотой в теле, мышцах и суставах, головной болью, слабостью.

Доля детей в возрасте до 14 лет составляет 53,6% от числа заболевших.