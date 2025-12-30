Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Инвесткомитет Башкортостана в 2025 году одобрил 84 проекта на 100 млрд рублей

Министр экономического развития Башкортостана Рустам Муратов отчитался о работе инвесткомитета республики в уходящем году.

glavarb.ru

Согласно отчету министра, в 2025 году инвесткомитет Башкортостана одобрил 84 проекта общей стоимостью порядка 100 млрд рублей.

А всего с 2018 года состоялось 185 заседаний в формате «Инвестчас», на которых рассмотрели более 700 инициатив с общим объемом вложений 1,3 трлн рублей.

Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал эти показатели хорошими:

«Мы с хорошими показателями завершаем год. Цифры говорят сами за себя. Системность и регулярность во многом определяют результат нашей работы», – сказал он.

