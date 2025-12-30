Радий Хабиров напомнил о введении особого режима

Сегодня, 30 декабря, глава региона Радий Хабиров в соцсетях обратился к жителям с напоминанием о введении ограничений.

Так, с 31 декабря по 11 января в регионе будет запрещено:

– разведение открытого огня вне оборудованных мест, в том числе для приготовления пищи;

– проведение огневых и других пожароопасных работ, не связанных с непрерывным технологическим процессом;

– использование пиротехнических изделий 1-3 классов опасности вне специальных площадок, оборудованных для запуска фейерверка.

Суммы штрафов в период действия особого противопожарного режима будут удваиваться.

«Как и всегда, все наши экстренные службы будут на посту. Но прошу вас работы им не добавлять и соблюдать элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких! И пусть праздники пройдут спокойно», – написал глава региона.