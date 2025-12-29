Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане поликлиники начнут работать со 2 января

Сегодня, 29 декабря, на оперативном совещании правительства обсудили работу медицинских учреждений республики в период грядущих новогодних каникул.

Поликлиники региона начнут работать в обычном режиме уже со второго января.

Обратиться в поликлинику можно будет 31 декабря, а также 2-3, 5-6 и 8-10 января с 8:00 до 17:00.

Прием вызовов, включая неотложные, будет осуществляться с 8:00 до 16:00.

По словам министра здравоохранения Башкортостана Айрата Рахматуллина, особое внимание будет уделено профосмотрам и выписке лекарств.

Работа «Башфармации» и доставка лекарств на время каникул также обеспечена.

