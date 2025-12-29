Уфимская пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей

Все началось со звонка от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником, проверяющим счетчики. Он попросил назвать код из СМС, который вскоре пришел заявительнице. Вечером того же дня она получила СМС от Госуслуг о входе в личный кабинет. Позвонив по указанному номеру «горячей линии», женщина оказалась на связи со лжеспециалистом портала. Он сообщил, что ее аккаунтом воспользовались мошенники и для дальнейшей «безопасной работы» переключил звонок на другого «сотрудника».

Аферисты прислали женщине фото фальшивой доверенности, дающей право распоряжаться ее вкладами и квартирой. «Специалисты» убедили пенсионерку, что ее счета находятся под угрозой и для их защиты необходимо снять все деньги и сменить банковский счет. Они заявили, что на ее наличные будут нанесены «специальные метки», после чего их нужно будет «вернуть государству».

Мошенники, находясь с потерпевшей на постоянной связи, давали подробные инструкции. Под их давлением она сняла более семи млн рублей и отдала мошенникам. Около полутора млн рублей из этой суммы она передала курьеру, прибывшему к ней домой.

Осознание пришло к женщине, когда аферисты перестали выходить на связь. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.