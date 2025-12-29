Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Уфимская пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей

80-летняя пенсионерка обратилась с заявлением о мошенничестве в отдел полиции №10 по Уфе.

Все началось со звонка от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником, проверяющим счетчики. Он попросил назвать код из СМС, который вскоре пришел заявительнице. Вечером того же дня она получила СМС от Госуслуг о входе в личный кабинет. Позвонив по указанному номеру «горячей линии», женщина оказалась на связи со лжеспециалистом портала. Он сообщил, что ее аккаунтом воспользовались мошенники и для дальнейшей «безопасной работы» переключил звонок на другого «сотрудника».

Аферисты прислали женщине фото фальшивой доверенности, дающей право распоряжаться ее вкладами и квартирой. «Специалисты» убедили пенсионерку, что ее счета находятся под угрозой и для их защиты необходимо снять все деньги и сменить банковский счет. Они заявили, что на ее наличные будут нанесены «специальные метки», после чего их нужно будет «вернуть государству».

Мошенники, находясь с потерпевшей на постоянной связи, давали подробные инструкции. Под их давлением она сняла более семи млн рублей и отдала мошенникам. Около полутора млн рублей из этой суммы она передала курьеру, прибывшему к ней домой.

Осознание пришло к женщине, когда аферисты перестали выходить на связь. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: