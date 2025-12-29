Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе состоится новогодний праздничный концерт

Послезавтра – Новый год! Если после застолья вам захочется выйти прогуляться (как советуют врачи) – у города есть для вас готовая развлекательная программа.

Как сообщает мэрия города, с 22:30 31 декабря до 2:30 первого января на площади имени Ленина (остановка «Горсовет») пройдет концерт, посвященный встрече Нового 2026 года.

Состав участников не анонсирован, обычно в новогоднюю ночь выступают локальные артисты.

31 декабря на Горсовете Резиденция уфимского Деда Мороза откроется в 14:00 и будет работать до 2:00 первого января. С 20:00 стартует праздничная программа «Новогоднее чудо».

