Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Жителей Башкортостана накануне Нового года ждет полный рабочий день

В Башкортостане началась двухдневная рабочая неделя. Рассказываем о том, будет ли последний рабочий день в этом году сокращенным.

Минтруд Башкортостана сообщает о том, что хотя 30 декабря в этом году – предпраздничный день, он не будет сокращенным.

Так вышло из-за того, что 31 декабря в производственном календаре сделали выходным за счет переноса с воскресенья, пятого января 2025 года.

Согласно статье 95 ТК РФ, предпраздничным считается день, предшествующий государственному празднику, а 31 декабря таковым не является, поэтому рабочий день во вторник пройдет в обычном режиме.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: