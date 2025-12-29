Жителей Башкортостана накануне Нового года ждет полный рабочий день

Минтруд Башкортостана сообщает о том, что хотя 30 декабря в этом году – предпраздничный день, он не будет сокращенным.

Так вышло из-за того, что 31 декабря в производственном календаре сделали выходным за счет переноса с воскресенья, пятого января 2025 года.

Согласно статье 95 ТК РФ, предпраздничным считается день, предшествующий государственному празднику, а 31 декабря таковым не является, поэтому рабочий день во вторник пройдет в обычном режиме.