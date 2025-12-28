Стало известно, какой будет погода в Уфе 31 декабря

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе будет краткосрочное потепление – и придется оно именно на 31 декабря.

Понедельник, 29 декабря: до -11°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -16°, без осадков.

Вторник, 30 декабря: до -12°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -15°, снег.

Среда, 31 декабря: до -5°, облачно, снег, в ночь на четверг – -11°, небольшой кратковременный снег.

Четверг, 1 января: до -8°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -13°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 2 января: до -11°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на субботу – -21°, небольшой снег.