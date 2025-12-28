Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане в преддверии Нового года резко подорожали овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 15 по 22 декабря 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: огурцы (10,8%), помидоры (4,7%), свекла (3,07%), лук (3%), морковь (2,6%), капуста (1,55%).

Также поднялись цены на рыбу (2,09%), овощные (1,65%) и фруктовые (1,64%) детские консервы, сосиски (1,29%) и макароны (1,27%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели сахар (1,58%), молоко (0,94%), сметана (0,8%) и гречка (0,52%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

