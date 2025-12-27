Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе обустраивают самый длинный каток

Полным ходом идут работы по обустройству ледового катка на набережной реки Белой. Он станет самым протяженным в городе.

Фото: администрация Уфы

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас ведутся работы по выравниванию и сглаживанию льда при помощи спецтехники. Финальные слои зальют непосредственно перед открытием.

Со своими коньками вход будет бесплатным. Обещают новый, теплый пункт проката и порядка 500 пар коньков. Обновлять и чистить лед будут ежедневно.

Дата открытия пока неизвестна. Всего в Уфе в этом зимнем сезоне будет работать 31 ледовый каток и 91 хоккейная коробка. Один из самых больших муниципальных катков – на стадионе «Строитель» – уже работает и ждет гостей.

Фото: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы

