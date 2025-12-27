В Уфе открылся вагон Деда Мороза

На новогодние праздники вагон-музей на территории парка «Демский» преобразился в вагон Деда Мороза.

Он будет работать в таком режиме до 7 января включительно. Посетить можно будет с 18:00 до 20:00 в любой день.

Резиденция Уфимского Деда Мороза, как мы писали ранее, расположена по адресу проспект Октября, 81Б (остановка «Горсовет») и будет принимать гостей до 11 января включительно.