Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане в новогодние каникулы изменится время продажи алкоголя

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев напомнил жителям республики об изменениях в графике продажи алкоголя в новогодние праздники.

Как будет продаваться алкогольная продукция в Башкортостане в период новогодних каникул 2026 года:

  • 1 января – с 8:00 до 23:00;
  • 2 января – с 8:00 до 23:00;
  • 3 января – с 8:00 до 17:00;
  • 4 января – с 10:00 до 17:00;
  • 5 января – с 10:00 до 17:00;
  • 6 января – с 10:00 до 17:00;
  • с 7 января - с 8:00 до 23:00.

Запрет касается только розничных магазинов. На бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: