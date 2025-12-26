В Башкортостане в новогодние каникулы изменится время продажи алкоголя

Как будет продаваться алкогольная продукция в Башкортостане в период новогодних каникул 2026 года:

1 января – с 8:00 до 23:00;

2 января – с 8:00 до 23:00;

3 января – с 8:00 до 17:00;

4 января – с 10:00 до 17:00;

5 января – с 10:00 до 17:00;

6 января – с 10:00 до 17:00;

с 7 января - с 8:00 до 23:00.

Запрет касается только розничных магазинов. На бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.