В Башкортостане в новогодние каникулы изменится время продажи алкоголя

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев напомнил жителям республики об изменениях в графике продажи алкоголя в новогодние праздники.
Как будет продаваться алкогольная продукция в Башкортостане в период новогодних каникул 2026 года:
- 1 января – с 8:00 до 23:00;
- 2 января – с 8:00 до 23:00;
- 3 января – с 8:00 до 17:00;
- 4 января – с 10:00 до 17:00;
- 5 января – с 10:00 до 17:00;
- 6 января – с 10:00 до 17:00;
- с 7 января - с 8:00 до 23:00.
Запрет касается только розничных магазинов. На бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.
