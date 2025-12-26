Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Резиденция Уфимского Деда Мороза: график работы

Вчера, 25 декабря, состоялась официальная церемония открытия Резиденции уфимского Деда Мороза.

Фото: администрация Уфы

В ходе мероприятия по видеосвязи Деды Морозы страны поздравили гостей на разных языках, после чего на главной городской елке зажглись разноцветные огни.

Городские творческие коллективы подготовили представление «Три желания Деда Мороза» с участием сказочных персонажей. Вокруг елки водили хороводы, проводили интерактивные игры и конкурсы. А на катке за памятником фигуристы устроили показательные выступления.

Резиденция уфимского Деда Мороза расположена по адресу проспект Октября, 81Б (остановка «Горсовет»). Вход свободный.

Она будет работать до 11 января включительно по графику:

  • ежедневно – с 14:00 до 20:00;
  • 31 декабря – с 14:00 до 2:00.

Каждый день с 16:30 до 17:30 Дед Мороз и его команда будут выходить на улицу для игр, хороводов и фото. Гости смогут принять участие в зимних забавах и написать письмо Деду Морозу.

