Резиденция Уфимского Деда Мороза: график работы

Вчера, 25 декабря, состоялась официальная церемония открытия Резиденции уфимского Деда Мороза.
В ходе мероприятия по видеосвязи Деды Морозы страны поздравили гостей на разных языках, после чего на главной городской елке зажглись разноцветные огни.
Городские творческие коллективы подготовили представление «Три желания Деда Мороза» с участием сказочных персонажей. Вокруг елки водили хороводы, проводили интерактивные игры и конкурсы. А на катке за памятником фигуристы устроили показательные выступления.
Резиденция уфимского Деда Мороза расположена по адресу проспект Октября, 81Б (остановка «Горсовет»). Вход свободный.
Она будет работать до 11 января включительно по графику:
- ежедневно – с 14:00 до 20:00;
- 31 декабря – с 14:00 до 2:00.
Каждый день с 16:30 до 17:30 Дед Мороз и его команда будут выходить на улицу для игр, хороводов и фото. Гости смогут принять участие в зимних забавах и написать письмо Деду Морозу.
