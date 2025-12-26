Больницам Башкортостана передали партию новых Lada Vesta

Партия насчитывает 22 автомобиля на базе Lada Vesta. Они рассчитаны на перевозку четырех пассажиров, включая пассажира с ограниченными возможностями здоровья.

Для перевозки инвалида переднее сиденье оснащено поворотно-выдвижным механизмом и ручкой-поручнем. С применением этих дополнений удобнее осуществить посадку. Если пассажир пересаживается из инвалидного кресла, то для размещения кресла в сложенном виде предусмотрено место в багажнике, оно оборудовано фиксирующими ремнями.

Автомобили закупили благодаря реализуемому на территории республики проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего в этом году в Башкортостан поставили 99 санитарных машин.