Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Больницам Башкортостана передали партию новых Lada Vesta

Вице-премьер правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев вручил ключи от новых автомобилей главврачам медицинских организаций республики.

Фото опубликовал Айрат Рахматуллин

Партия насчитывает 22 автомобиля на базе Lada Vesta. Они рассчитаны на перевозку четырех пассажиров, включая пассажира с ограниченными возможностями здоровья.

Для перевозки инвалида переднее сиденье оснащено поворотно-выдвижным механизмом и ручкой-поручнем. С применением этих дополнений удобнее осуществить посадку. Если пассажир пересаживается из инвалидного кресла, то для размещения кресла в сложенном виде предусмотрено место в багажнике, оно оборудовано фиксирующими ремнями.

Автомобили закупили благодаря реализуемому на территории республики проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего в этом году в Башкортостан поставили 99 санитарных машин.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: