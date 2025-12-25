Уфимцу выплатят более 2 млн рублей за недостроенный дом

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в сентябре 2023 года потребитель заключил с ИП Зайцев Д.П. договор строительства индивидуального жилого дома. По договору была внесена предварительная оплата в 6,3 млн рублей.

Работы должны были завершиться еще в августе 2024 года, однако завершены не были без объяснения причин.

В октябре прошлого года потребитель обратился к ИП с претензией о возврате денег, но требования удовлетворены не были, в связи с чем истец обратился в суд. Роспотребнадзор направил в суд заключение в целях защиты нарушенных потребительских прав гражданина.

В этом году суд встал на сторону потерпевшего: договор строительства расторгнут, с предпринимателя взысканы денежная сумма, за вычетом фактически проведенных работ, в размере более 1,3 млн рублей и неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 300 тыс. рублей, штраф на ту же сумму, а также компенсация морального вреда – три тыс. рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 21 794 рублей. Все вместе – более двух млн рублей.