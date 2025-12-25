Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане похолодает до -35°

Зима в республике все больше набирает обороты, и если вы надеялись доработать без погодных сюрпризов оставшиеся до новогодних каникул деньги – не тут-то было!

Госкомитет РБ по ЧС предупреждает о том, что в ночь на 26 декабря по республике прогнозируется понижение температуры воздуха до -35°.

Башгидромет сообщает, что ночь на 25 декабря по региону выдалась самой холодной с начала зимы: температура понижалась до -25°, -33°. Самая низкая температура воздуха -33° была зарегистрирована метеостанцией Тукан (Белорецкий район). В Хайбуллинском и Баймакском районах было теплее – до -20°, -22°. В Уфе ночью на метеостанции «Уфа – Аэропорт» температура воздуха понижалась до -30,7°.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни в Уфе потеплеет: в пятницу, 26 декабря, будет до -12° днем, в выходные – -8°, -5°.

