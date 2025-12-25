В Уфе откроется ледовый городок в стиле башкирского эпоса «Урал-Батыр»

Ледовый городок в Демском парке будет выполнен не в традиционной железнодорожной тематике, а в стиле башкирского эпоса «Урал-Батыр».

Как обещают, он станет одним из самых красивых в Уфе в этом году.

Церемония открытия с зажжением огней и выступлениями артистов состоится завтра, 26 декабря. Начало – в 17:00.

Запланированы праздничные мастер-классы по изготовлению новогодних украшений для всей семьи, музыкальные выступления и угощения от местных производителей.

Также будет работать каток под открытым небом.

Вход свободный.