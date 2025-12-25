Уфимские ученые раскрыли секрет выносливости кавказских народов

Уфимские ученые выявили неизвестные генетические «секреты», позволяющие народам Кавказа адаптироваться к высокогорью и острой нехватке кислорода.

Анализ полногеномных данных нескольких кавказских популяций показал, как эволюция «перепрограммировала» ДНК для жизни в экстремальных условиях.

Исследователи сравнили геномы жителей высокогорных и предгорных районов Северного и Южного Кавказа. Они использовали мощный метод интегрированного отбора эволюционно выгодных аллелей, который «вылавливает» участки генома под давлением естественного отбора – особенно в сложных регионах с близкородственными группами.

Открытия коснулись и отбора в гене SPRTN, который охраняет стабильность генома. Некоторые варианты – общие для всех высокогорных народов мира, другие – эксклюзив кавказцев, отражающие их уникальные эволюционные «стратегии выживания».

Эти открытия меняют взгляд на устойчивость к гипоксии – от фундаментальной эволюционной биологии до практической медицины. Они помогут бороться с болезнями легких, сердца, а также в космической и экстремальной медицине.