Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Уфимские ученые раскрыли секрет выносливости кавказских народов

В Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ ученые лаборатории популяционной и медицинской генетики УУНиТ совершили научный прорыв.

Уфимские ученые выявили неизвестные генетические «секреты», позволяющие народам Кавказа адаптироваться к высокогорью и острой нехватке кислорода.

Анализ полногеномных данных нескольких кавказских популяций показал, как эволюция «перепрограммировала» ДНК для жизни в экстремальных условиях.

Исследователи сравнили геномы жителей высокогорных и предгорных районов Северного и Южного Кавказа. Они использовали мощный метод интегрированного отбора эволюционно выгодных аллелей, который «вылавливает» участки генома под давлением естественного отбора – особенно в сложных регионах с близкородственными группами.

Открытия коснулись и отбора в гене SPRTN, который охраняет стабильность генома. Некоторые варианты – общие для всех высокогорных народов мира, другие – эксклюзив кавказцев, отражающие их уникальные эволюционные «стратегии выживания».

Эти открытия меняют взгляд на устойчивость к гипоксии – от фундаментальной эволюционной биологии до практической медицины. Они помогут бороться с болезнями легких, сердца, а также в космической и экстремальной медицине.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: