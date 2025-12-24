Башкортостан вошел в топ-15 лучших регионов РФ по итогам 2025 года

Итоговый рейтинг рассчитан путем агрегирования баллов регионов в следующих рейтингах: по качеству жизни, по социально-экономическому положению, по рынку труда, по материальному благополучию населения, по научно-технологическому развитию, по приверженности населения здоровому образу жизни.

Башкортостан занял в итоговом рейтинге за 2025 год 13 место. По итогам прошлого года республика замыкала топ-10, хотя итоговый балл был ниже (63,64).

Топ-15 лучших регионов РФ:

1. Москва (86,81 балла);

2. Санкт-Петербург (85 баллов);

3. Московская область (81,88 балла);

4. Татарстан (73,16 балла);

5. Свердловская область (70,64 балла);

6. Нижегородская область (66,25 балла);

7. Краснодарский край (69,38 балла);

8. ХМАО – Югра (69,01 балла);

9. Тульская область (68,57 балла);

10. Ростовская область (67,81 балла);

11. Самарская область (67,7 балла);

12. Тюменская область (66,5 балла);

13. Башкортостан (66,1 балла);

14. Новосибирская область (65,76 балла);

15. Воронежская область (65,65 балла).