Башкортостан вошел в топ-15 лучших регионов РФ по итогам 2025 года

«РИА Рейтинг» опубликовало итоговый рейтинг регионов РФ за 2025 год. В нем учитывались позиции того или иного региона в ключевых рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов РФ и выпущенных в 2025 году.
Итоговый рейтинг рассчитан путем агрегирования баллов регионов в следующих рейтингах: по качеству жизни, по социально-экономическому положению, по рынку труда, по материальному благополучию населения, по научно-технологическому развитию, по приверженности населения здоровому образу жизни.
Башкортостан занял в итоговом рейтинге за 2025 год 13 место. По итогам прошлого года республика замыкала топ-10, хотя итоговый балл был ниже (63,64).
Топ-15 лучших регионов РФ:
1. Москва (86,81 балла);
2. Санкт-Петербург (85 баллов);
3. Московская область (81,88 балла);
4. Татарстан (73,16 балла);
5. Свердловская область (70,64 балла);
6. Нижегородская область (66,25 балла);
7. Краснодарский край (69,38 балла);
8. ХМАО – Югра (69,01 балла);
9. Тульская область (68,57 балла);
10. Ростовская область (67,81 балла);
11. Самарская область (67,7 балла);
12. Тюменская область (66,5 балла);
13. Башкортостан (66,1 балла);
14. Новосибирская область (65,76 балла);
15. Воронежская область (65,65 балла).
