В Уфе прокуратура взыскала с Минздрава почти 300 тыс. рублей на лекарства для ребенка-инвалида

Потерпевшая – 11-летняя девочка, которая страдает хроническим заболеванием, является инвалидом и по жизненным показаниям нуждается в приеме дорогостоящего лекарства.

Однако, несмотря на предоставление пациентке рецептов на бесплатное получение лекарства, она не была им обеспечена, поэтому родители были вынуждены покупать его самостоятельно.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с Министерства здравоохранения республики затраченных денежных средств.

Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить почти 300 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.