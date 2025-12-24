Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Глава Управления капстроительства Башкортостана получила 5 лет тюрьмы за превышение полномочий

Суд вынес приговор по делу начальницы государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан».

Подсудимая приняла и оплатила 10 недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных систем ультразвуковой визуализации на 57 млн рублей. Техника покупалась в рамках нацпроекта «Здравоохранение» у коммерческой организации.

Суд счел ее виновной в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть третья статьи 286 УК РФ).

Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии, а также лишил права занимать определенные должности в течение двух лет. На ее имущество наложен арест.

Осужденной предоставлена отсрочка исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

