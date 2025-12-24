Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На долю Китая приходится более 17% товарооборота Башкортостана

На очередном заседании правительства Башкортостана под руководством премьер-министра Андрея Назарова обсудили сотрудничествов с регионами Китайской Народной Республики.

pravitelstvorb.ru

В ходе заседания глава кабмина обозначил ключевую роль Китая во внешнеэкономических связях республики.

«За девять месяцев текущего года на долю Китая пришлось 17,7% внешнеторгового оборота Башкортостана, что составило 485,4 млн долларов. Фактически, каждый шестой доллар обеспечен сотрудничеством с китайскими партнерами.

Создана полноценная инфраструктура для взаимодействия. Это бондовая зона в Китае, выполняющая роль беспошлинного склада, а также Башкирско-китайский торговый дом, решающий вопросы логистики, трансграничных оплат и трансфера технологий», – сказал Андрей Назаров.

86,3% продовольственного экспорта в КНР составляют семена льна, молоко и сливки сгущенные, мороженная рыба.

