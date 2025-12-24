Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Национальная система геопарков будет базироваться в Башкортостане

Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на общем собрании комиссии ЮНЕСКО в Москве под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Фото опубликовал Радий Хабиров

На заседании обсудили ключевые итоги деятельности комиссии в 2025 году и наметили перспективы на предстоящий период. Сергей Лавров особо отметил достижения Башкортостана.

Радий Хабиров в своем выступлении отметил, что республика тесно работает с ЮНЕСКО, а также сообщил о начале работы по созданию в стране Национальной сети геопарков ЮНЕСКО.

«Башкортостану действительно есть чем гордиться. Этот год стал для нас особенно успешным: в список Всемирного наследия вошли наскальная живопись пещеры Шульган-Таш, в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО – наш "Торатау". В Уфимском университете появилась кафедра ЮНЕСКО, а в Гафурийском районе открыли первые в России "золотые гвозди".

Мы не будем останавливаться. Так, сегодня сделали еще один важный шаг – с генеральным директором Всероссийского научно-исследовательского института геологии имени Карпинского Павлом Владимировичем Химченко подписали соглашение о сотрудничестве. Вместе мы начинаем работу над созданием Национальной системы геопарков, которая будет базироваться у нас в Башкортостане», – отметил глава региона.

