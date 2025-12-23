В Башкортостане построят гостиничный комплекс за 50 млн рублей

Компания планирует создать гостиничный комплекс «Хутор» в Баймакском районе стоимостью 50 млн рублей.

Комплекс расположится на берегу озера Талкас. Общая площадь застройки составит 1300 кв. м, а вместимость – до 100 человек.

«Появление новой локации направлено на повышение туристической привлекательности региона и улучшение инфраструктуры на территории Баймакского района», – говорится в сообщении правительства региона.