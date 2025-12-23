Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Башкортостан в 2025 году потратил 50 млрд рублей на нацпроекты

Руководитель аппарата правительства Башкортостана Азамат Абдрахманов отчитался о реализации на территории республики нацпроектов.

В 2025 году в республике реализуют 42 федеральных проекта в рамках 12 нацпроектов. На их выполнение направили 50 млрд рублей, из которых 35,6 млрд рублей – из федерального бюджета.

В честности, благодаря нацпроектам «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь» в республике закупили оборудование для трех перинатальных центров, создали 11 женских консультаций, отремонтировали детские сады в Сибае и селе Аскарово Абзелиловского района, модернизировали семь учреждений культуры.

Также установили 134 модульных ФАПа, отремонтировали девять медучреждений, построили шесть новых поликлиник, закупили более 5,3 тыс. единиц современной медтехники и специальный транспорт.

По нацпроекту «Молодежь и дети» в 2025 году отремонтировали 35 зданий школ, три колледжа, закупили новую мебель и технику в 711 образовательных учреждений.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году благоустроили 170 общественных пространств, обновили 256 км автодорог, построили два и отремонтировали шесть мостов.

