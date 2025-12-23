В Башкортостане инфляция стала минимальной за последние 2 года

Годовая инфляция в Башкортостане в ноябре 2025 года составила 6,71% против 8,07% месяцем ранее – причины замедления объяснили в Банке России.
Общий рост цен в регионе был ниже, чем в Приволжском федеральном округе (7,4% в годовом выражении), но немного выше среднего по стране (6,6%).
В последний месяц осени одни товары и услуги в республике дорожали – из-за роста издержек и сокращения предложения, другие дешевели – из-за укрепления рубля и снижения спроса. В результате в ноябре цены практически не изменились: рост к октябрю составил 0,25%.
Традиционно ближе к зиме подорожали фрукты и овощи. Также выросли в цене чай и кофе. Во многом это связано с повышением расходов производителей и дистрибьюторов, которые готовятся к введению обязательной цифровой маркировки чайной и кофейной продукции. В то же время продолжили дешеветь сахар, а также компьютеры, средства связи и телерадиотовары.
В целом за месяц непродовольственные товары выросли в цене умеренно, а услуги подешевели. В основном это связано с туризмом. Из-за укрепления национальной валюты и сезонного падения спроса многие зарубежные поездки стали доступнее.
