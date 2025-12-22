Опасный участок трассы под Уфой обеспечили устойчивой мобильной связью

Об этом сегодня, 22 декабря, рассказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

«Это даже не про комфорт, а про безопасность. Теперь здесь есть надежная голосовая связь, а значит, в экстренной ситуации можно быстро вызвать помощь и спасателей. Важно, что станция работает автономно, без подключения к общей электросети, и рассчитана на стабильную работу при любой погоде.

В целом связь стала доступна еще на 15 километрах трассы, и уже около 75% дороги Уфа – Инзер находится в зоне покрытия. В ближайшее время планируется подключить еще один участок между перевалом Зильмердак и Инзером.

И так должно быть на всех ключевых автодорогах республики, чего и будем добиваться дальше», – сообщил он.