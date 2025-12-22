Живая или искусственная? Как выбрать новогоднюю елку – рассказали в Роспотребнадзоре Башкортостана

При выборе живого дерева обратите внимание на его ствол: на нем не должно быть плесени и пятен, а иголочки должны иметь глубокий зеленый цвет.

Специалисты рекомендуют провести рукой по веточкам и слегка погнуть их: на пальцах не должно оставаться иголок. Это говорит о том, что срубили дерево недавно и оно еще постоит.

Если елка долго хранилась на морозе, то вносить ее сразу в теплое помещение не стоит – резкий перепад температур ей навредит.

При выборе искусственной ели обратите внимание на запах: дерево не должно иметь резкого неприятного запаха или содержать в составе вредные для здоровья людей вещества. На маркировке должны быть сведения об основных потребительских свойствах товара, цена в рублях, гарантийный срок (если он установлен), правила и условия эффективного и безопасного использования. Перед покупкой искусственной елки получите информацию об изготовителе, о стране-производителе, а также о продавце.

Также при выборе искусственной ели уделяйте внимание огнестойкости материала. Качественные искусственные ели всегда изготавливаются из огнеупорных материалов с добавлением антипиренов, которые препятствуют воспламенению хвои. Поэтому к елке должен быть приложен сертификат о пожарной безопасности.