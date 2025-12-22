Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе за выходные произошло 87 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 20 и 21 декабря.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 87 ДТП, пострадали четыре человека.

В частности, вчера, 21 декабря, в два часа ночи на улице Сельская Богородская 34-летний водитель Chevrolet Aveo, поворачивая налево, влобовую столкнулся с Lada Granta. Водители обоих автомобилей, а также пассажир Lada Granta были госпитализированы.

Пресечено 566 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (78), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (36) и не уступавшие дорогу пешеходам (59).

Кроме того, оштрафовали 54 пешехода-нарушителя.

Задержали 22 водителя в состоянии опьянения, еще шесть отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

