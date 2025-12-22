Где в Уфе можно запускать фейерверки?

С 31 декабря на территории Башкортостана по решению правительства региона вводится особый противопожарный режим. Запуск пиротехники в этот период можно осуществлять только в специально отведенных для этого местах.
Мэрия Уфы опубликовала список площадок, на которых можно запускать салют, не рискуя быть оштрафованным.
Демский район:
– в парке «Демский»;
– на открытой площадке напротив дома Евгения Столярова, 2;
– на площадке напротив озера Карьерное.
Калининский район:
– на открытой площадке по улице Александра Спивака;
– в сквере «Аленький цветочек»;
– на площади перед ДК «Машинстроитель».
Кировский район
– пляж «Солнечный»;
– набережная реки Белой ниже конгресс-холла;
– на открытой площадке напротив дома Айская, 16.
Ленинский район:
– улица Асхата Мирзагитова в ЖК «8 Марта»;
– возле стадиона «Водник».
Октябрьский район:
– на открытой площадке на пересечении улиц Максима Рыльского и Набережной реки Уфы;
– в аллее около лайфстайл-центра «Башкирия»;
– напротив ТЦ «Караван».
Орджоникидзевский район:
– парковка на спуске к СОК «Биатлон»;
– на открытых площадках по улице Шота Руставели между Ладыгина и Российской.
В Советском районе официально разрешенных площадок для запуска салюта не предусмотрено.
Штраф за запуск фейерверков в неположенном месте для граждан составляет от пяти до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 400 тыс. рублей.
