Где в Уфе можно запускать фейерверки?

С 31 декабря на территории Башкортостана по решению правительства региона вводится особый противопожарный режим. Запуск пиротехники в этот период можно осуществлять только в специально отведенных для этого местах.

Мэрия Уфы опубликовала список площадок, на которых можно запускать салют, не рискуя быть оштрафованным.

Демский район:

– в парке «Демский»;

– на открытой площадке напротив дома Евгения Столярова, 2;

– на площадке напротив озера Карьерное.

Калининский район:

– на открытой площадке по улице Александра Спивака;

– в сквере «Аленький цветочек»;

– на площади перед ДК «Машинстроитель».

Кировский район

– пляж «Солнечный»;

– набережная реки Белой ниже конгресс-холла;

– на открытой площадке напротив дома Айская, 16.

Ленинский район:

– улица Асхата Мирзагитова в ЖК «8 Марта»;

– возле стадиона «Водник».

Октябрьский район:

– на открытой площадке на пересечении улиц Максима Рыльского и Набережной реки Уфы;

– в аллее около лайфстайл-центра «Башкирия»;

– напротив ТЦ «Караван».

Орджоникидзевский район:

– парковка на спуске к СОК «Биатлон»;

– на открытых площадках по улице Шота Руставели между Ладыгина и Российской.

В Советском районе официально разрешенных площадок для запуска салюта не предусмотрено.

Штраф за запуск фейерверков в неположенном месте для граждан составляет от пяти до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 400 тыс. рублей.

