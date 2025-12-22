Прокуратура Башкортостана проводит проверку после ДТП, унесшего жизни 4 человек

Сообщение о ДТП на 105 км трассы Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки поступило в 7:52. Столкнулись легковушки «Ваз 2110», Mazda и грузовик Shacman.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще трое участников аварии госпитализированы.

На место происшествия выехал прокурор Альшеевского района Артур Аминев. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по этому инциденту.