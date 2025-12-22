Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Прокуратура Башкортостана проводит проверку после ДТП, унесшего жизни 4 человек

Сегодня, 22 декабря, утром в Альшеевском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

Фото: МЧС России

Сообщение о ДТП на 105 км трассы Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки поступило в 7:52. Столкнулись легковушки «Ваз 2110», Mazda и грузовик Shacman.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще трое участников аварии госпитализированы.

На место происшествия выехал прокурор Альшеевского района Артур Аминев. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по этому инциденту.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: