Настоящие морозы: в Уфе похолодает до -31°

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в предпоследнюю рабочую неделю года резко похолодает и будет много снега, солнце заглянет в город на один денек.

Понедельник, 22 декабря: до -3°, облачно, снег, в ночь на вторник – -4°, снег.

Вторник, 23 декабря: до -2°, облачно, снег, в ночь на среду – -23°, сне.

Среда, 24 декабря: до -21°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, в ночь на четверг – -31°, небольшой снег.

Четверг, 25 декабря: до -25°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -31°, без осадков.

Пятница, 26 декабря: до -18°, облачно, небольшой снег, в ночь на субботу – -18°, снег.