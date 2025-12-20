В Башкортостане за неделю резко подорожали огурцы, подешевели помидоры

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (8,14%), курица (1,58%), картофель (1,32%), сухие молочные смеси для детского питания (1,29%) и макароны (1%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (7,03%), сахар (1,28%), соль и колбаса (0,92%), яйца (0,86%) и рис (0,84%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.