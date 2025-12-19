Башкортостан опустился на 65 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения

Лидирующие места в рейтинге заняли Ненецкий АО, жители которого могут позволить себе в месяц покупать 5,85 фиксированного набора товаров и услуг, а также Ямало-Ненецкий (5,4) и Чукотский (5,08) АО.

Несмотря на высокие цены, зарплаты в этих регионах позволяют жителям не экономить.

Москва (4,46) заняла четвертую строчку, Санкт-Петербург (3,46) – седьмую.

Башкортостан, в прошлом году занявший 49 позицию, в этом году опустился в рейтинге сразу на 65 строчку: при среднедушевом доходе в 49,3 тыс. рублей жители республики могут позволить себе 2,09 набора в месяц. По сравнению с третьим кварталом прошлого года реальные доходы жителей увеличились на 3,1%.

Татарстан (3) занимает 11 позицию, а Челябинская область (2,55) поднялась с 38 строчки на 27.