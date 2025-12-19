Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Башкортостан опустился на 65 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по доходам населения в третьем квартале 2025 года. В нем учитываются не только сами доходы населения, о и соотношение доходов к фиксированному набору товаров и услуг.

Лидирующие места в рейтинге заняли Ненецкий АО, жители которого могут позволить себе в месяц покупать 5,85 фиксированного набора товаров и услуг, а также Ямало-Ненецкий (5,4) и Чукотский (5,08) АО.

Несмотря на высокие цены, зарплаты в этих регионах позволяют жителям не экономить.

Москва (4,46) заняла четвертую строчку, Санкт-Петербург (3,46) – седьмую.

Башкортостан, в прошлом году занявший 49 позицию, в этом году опустился в рейтинге сразу на 65 строчку: при среднедушевом доходе в 49,3 тыс. рублей жители республики могут позволить себе 2,09 набора в месяц. По сравнению с третьим кварталом прошлого года реальные доходы жителей увеличились на 3,1%.

Татарстан (3) занимает 11 позицию, а Челябинская область (2,55) поднялась с 38 строчки на 27.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: