Как выбирать красную икру? Рассказали в Россельхознадзоре Башкортостана

Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан опубликовало свои рекомендации по выбору икры лососевых рыб в предновогодний период.
Красная икра лососевых пород рыб (семги, форели, горбуши, кеты, нерки) относится к высокоценным пищевым продуктам, она богата легкоусвояемыми белками, йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами и полиненасыщенными жирными кислотами.
Как сообщили в ведомстве, при выборе икры необходимо обращать внимание на следующие характеристики:
– икринки должны быть однородными, рассыпчатыми, без пленок и трещин;
– наличие ядра в натуральных икринках;
– характерный слабый рыбный запах;
– естественный цвет, соответствующий породе рыбы;
– упаковка не должна быть поврежденной или вздутой, банка должна быть полностью заполнена продуктом;
– важно соблюдение температурного режима, указанного производителем;
– документальное сопровождение:
- наличие ветеринарных сопроводительных документов;
- соответствие маркировки требованиям законодательства;
– маркировка продукции должна содержать:
- наименование вида рыбы;
- информацию о производстве из мороженого сырья (при наличии);
- данные изготовителя;
- индекс рыбной промышленности «Р»;
- номер завода-изготовителя.
Комментарии (0)