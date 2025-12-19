Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Как выбирать красную икру? Рассказали в Россельхознадзоре Башкортостана

Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан опубликовало свои рекомендации по выбору икры лососевых рыб в предновогодний период.

Красная икра лососевых пород рыб (семги, форели, горбуши, кеты, нерки) относится к высокоценным пищевым продуктам, она богата легкоусвояемыми белками, йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами и полиненасыщенными жирными кислотами.

Как сообщили в ведомстве, при выборе икры необходимо обращать внимание на следующие характеристики:

– икринки должны быть однородными, рассыпчатыми, без пленок и трещин;

– наличие ядра в натуральных икринках;

– характерный слабый рыбный запах;

– естественный цвет, соответствующий породе рыбы;

– упаковка не должна быть поврежденной или вздутой, банка должна быть полностью заполнена продуктом;

– важно соблюдение температурного режима, указанного производителем;

– документальное сопровождение:

  •  наличие ветеринарных сопроводительных документов;
  •  соответствие маркировки требованиям законодательства;

– маркировка продукции должна содержать:

  • наименование вида рыбы;
  • информацию о производстве из мороженого сырья (при наличии);
  • данные изготовителя;
  • индекс рыбной промышленности «Р»;
  • номер завода-изготовителя.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: