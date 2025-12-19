Как выбирать красную икру? Рассказали в Россельхознадзоре Башкортостана

Красная икра лососевых пород рыб (семги, форели, горбуши, кеты, нерки) относится к высокоценным пищевым продуктам, она богата легкоусвояемыми белками, йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами и полиненасыщенными жирными кислотами.

Как сообщили в ведомстве, при выборе икры необходимо обращать внимание на следующие характеристики:

– икринки должны быть однородными, рассыпчатыми, без пленок и трещин;

– наличие ядра в натуральных икринках;

– характерный слабый рыбный запах;

– естественный цвет, соответствующий породе рыбы;

– упаковка не должна быть поврежденной или вздутой, банка должна быть полностью заполнена продуктом;

– важно соблюдение температурного режима, указанного производителем;

– документальное сопровождение:

наличие ветеринарных сопроводительных документов;

соответствие маркировки требованиям законодательства;

– маркировка продукции должна содержать: