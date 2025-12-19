В уфимском парке восстановили освещение после вмешательства прокуратуры

В ходе проверки выяснилось, что в парке частично отсутствует освещение, электрические сети надлежащим образом не обслуживались.

Прокуратура внесла в адрес начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы представление, виновное лицо наказано в дисциплинарном порядке.

Кроме того, к административной ответственности за нарушение правил благоустройства привлечен начальник производственно-технического отдела муниципалитета.

Только после этого электросети были переданы в муниципальную собственность, а освещение в парке восстановлено.