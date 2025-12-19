Уфимец получил 22 года тюрьмы за работу на ГУР Украины

В период с 19 октября 2023 года по 14 декабря 2023 года мужчина вступил в организованную группу, созданную сотрудником ГУР Главного управления разведки МО Украины.

Деятельность этой группы была направлена на совершение диверсий в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ.

По заданию куратора подсудимый провел разведку участка местности недалеко от железнодорожного моста в Уфе, а также получил из тайников-закладок компоненты взрывного устройства и взрывчатого вещества, которые хранил у себя дома.

Далее он получил инструкции по изготовлению бомбы и проведению диверсии – подрыва железнодорожного полотна.

Сделать это ему не удалось благодаря вмешательству УФСБ.

Приговором Верховного Суда Республики Башкортостан подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок полтора года и штрафом в 700 тыс. рублей.