Андрей Назаров: «Охота и рыбалка должны быть доступными, но без ущерба природе»

На сегодняшний день в Башкортостане порядка 83 тысяч зарегистрированных охотников, Ассоциация работает в 36 районах.

«Для меня принципиально одно: охота и рыбалка должны быть доступными, но без ущерба природе. Важен баланс. Поэтому так ценно наше взаимодействие — Минэкологии, правительство и охотники действуют сообща.

Мы внедрили удобную электронную жеребьевку, усилили охрану. И это дат эффект — численность лося, косули, медведя, рыси и других видов постепенно растет. В планах объединить усилия общественных и частных хозяйств.

Природа — наше общее достояние, и в наших силах поддерживать ее в гармонии с вековыми традициями», – заявил глава правительства по итогам встречи.