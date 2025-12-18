Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане компании обяжут принимать на работу участников СВО

Сегодня, 18 декабря, депутаты Госсобрания приняли закон «Об установлении квоты для приема на работу участников специальной военной операции в Республике Башкортостан».

По словам спикера парламента Константина Толкачева, закон призван содействовать трудоустройству военнослужащих.

Теперь компании с численностью работников от 100 человек обяжут нанимать участников СВО в количестве не менее 1% от общего числа работников.

Работодатель сможет трудоустраивать участников спецоперации как напрямую, так и по направлению органов службы занятости. Выполнением квоты будет считаться факт заключения трудового договора с участником СВО.

Подобная практика уже применяется в Московской, Ленинградской и Новгородской областях, планируют ввести ее и в Вологодской, Курской, Самарской областях, а также в Карелии.

