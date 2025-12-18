Ледовое царство: где и когда в Уфе откроются новогодние городки

Мэрия Уфы приглашает жителей на торжественные открытия ледовых городков. Праздничные программы будут организованы во всех районах города.

Демский район: центральный парк – 26 декабря в 17:00.

Калининский район: основная площадка – перед ДК «Моторостроитель» – 22 декабря в 17:00,

Максимовка (ул. Сосновская, 32) – 19 декабря в 12:00, Князево (ул. Советов) – 23 декабря в 11:00, Шакша (ул. Мелеузовская, 31) – 24 декабря в 12:30, Инорс – 27 декабря в 16:00.

Кировский район: сквер «Юнармейцев» – 26 декабря в 17:00, сквер «Времена года» – 27 декабря в 15:00.

Ленинский район: парк «Волна» – 24 декабря в 17:00, площадь ДК «Ядкарь» – 26 декабря в 17:00.

Октябрьский район: Дворец спорта – 26 декабря в 13:30, парк «Кашкадан» – 24 декабря в 14:00.

Орджоникидзевский район: площадь им. С. Орджоникидзе – 26 декабря в 12:00.

Советский район: Уфимская детская филармония – 26 декабря в 15:00.