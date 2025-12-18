Ледовое царство: где и когда в Уфе откроются новогодние городки

Города республики продолжают подготовку к празднованию Нового года. Традиционные новогодние городки построят во всех районах Уфы.
Мэрия Уфы приглашает жителей на торжественные открытия ледовых городков. Праздничные программы будут организованы во всех районах города.
Демский район: центральный парк – 26 декабря в 17:00.
Калининский район: основная площадка – перед ДК «Моторостроитель» – 22 декабря в 17:00,
Максимовка (ул. Сосновская, 32) – 19 декабря в 12:00, Князево (ул. Советов) – 23 декабря в 11:00, Шакша (ул. Мелеузовская, 31) – 24 декабря в 12:30, Инорс – 27 декабря в 16:00.
Кировский район: сквер «Юнармейцев» – 26 декабря в 17:00, сквер «Времена года» – 27 декабря в 15:00.
Ленинский район: парк «Волна» – 24 декабря в 17:00, площадь ДК «Ядкарь» – 26 декабря в 17:00.
Октябрьский район: Дворец спорта – 26 декабря в 13:30, парк «Кашкадан» – 24 декабря в 14:00.
Орджоникидзевский район: площадь им. С. Орджоникидзе – 26 декабря в 12:00.
Советский район: Уфимская детская филармония – 26 декабря в 15:00.
Комментарии (0)