Стало известно, когда откроется Резиденция уфимского Деда Мороза

В следующий четверг, 25 декабря, детей и их родителей будут ждать к 17:00 для зажжения огней на главной уфимской елке, которая расположится на площади им. В.И. Ленина (остановка «Горсовет»).

В этот же день там откроется Резиденция уфимского Деда Мороза. Обычно она принимает гостей в течение трех недель, после чего закрывается до следующего сезона.

Резиденция площадью более 100 кв. м состоит из гостевой залы и комнаты для персонала. Теперь она располагается на «Горсовете», на площади имени Ленина, в сквере перед гостиницей «Азимут».